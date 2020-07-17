محامي الفتاة المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة في مصر: لدي مستندات قاطعة ستغير عقيدة المحكمة وتحدث مفاجأة

تنظر المحكمة في مصر، غدا السبت، بتجديد حبس منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، والمتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها فيديوهات خادشة للحياء.

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وقال محامي منار سامي، إنه سيجري عرض المتهمة على قاضي المعارضات، غدا السبت، للنظر في أمر تجديد حبسها، مضيفا أن لديه مستندات قاطعة ستغير عقيدة المحكمة وتحدث مفاجأة.

وألقت الإدارة العامة للآداب في مصر، القبض على المتهمة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" لإذاعتها محتويات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وشهدت إحدى جلسات نظر حبس المتهمة، أمام قاضي المعارضات، اعتراضات من جانب بعض أفراد أسرتها، وحرر ضدهم محضرا بالواقعة وجرى حبس 3 أشخاص هم والد وشقيقا منار سامي.

المصدر: مصراوي