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مصر.. أول رد فعل للفنان محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام

مجتمع

مصر.. أول رد فعل للفنان محمد رمضان بعد الحكم عليه بالسجن لمدة عام
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محمد رمضان
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قالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن الفنان المصري محمد رمضان تجاهل الحكم الذي صدر ضده بالحبس لمدة عام في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

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مصر.. حبس الفنان محمد رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر
مصر.. حبس الفنان محمد رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر، أن الفنان يتواجد في الساحل الشمالي متجاهلا التعليق على حكم حبسه، حسب قول الصحيفة.

وكانت محكمة الدقي الجزئية في مصر قد قضت بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وكان الطيار المفصول، قد أقام دعوى سب وقذف ضد رمضان، والتي اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبا وقذفا.

المصدر: الوطن

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