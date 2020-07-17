سورية تقتل شقيقتها المسنة بمساعدة شاب لسرقة مصاغها الذهبي (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على سيدة قتلت شقيقتها المسنة بمساعدة شاب لسرقة مجوهراتها الذهبية.

وانكشفت تفاصيل الحادثة إثر تلقي مركز شرطة ناحية الضمير في ريف دمشق، بلاغا من شخص يفيد بوفاة شقيقته المدعوة حمدة (76 عاما)، وعلى إثر ذلك توجهت قوة أمنية إلى منزل الراحلة، وأثناء الكشف على الجثة لاحظ شقيقها فقدانها للمصاغ الذهبي الذي كانت ترتديه وتبعثر أغراض المنزل، ما آثار الشكوك بحدوث جريمة قتل.

خططت لقتلها بالاشتراك مع شخص لسرقة مصاغها الذهبي وشرطة ناحية الضمير تكشف الجريمة وتلقي القبض على الفاعلين. أخبر مركز... Publiée par ‎وزارة الداخلية السورية‎ sur Jeudi 16 juillet 2020

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته على "فيسبوك"، أنه "من خلال التحري وجمع المعلومات، تم الاشتباه بالمدعوة (دعاء.ح) شقيقة المغدورة والتي كانت مقيمة معهما في المنزل، وتم إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت أنها قامت بالتخطيط لسرقة المغدورة برفقة شخص يدعى (علي.ع)، والذي قام بدوره بدخول غرفة المغدورة ووضع وسادة على وجهها وخنقها حتى فارقت الحياة، ثم سرق مصاغا ذهبيا ومبلغا ماليا".

وتم إلقاء القبض على المذكور (علي.ع) وضبط بحوزته المصاغ الذهبي المسروق وكمية من مادة الحشيش المخدر.

المصدر: الداخلية السورية