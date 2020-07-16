النجم السعودي ريان جيلر يكشف عن تعرضه للتحرش من قبل شخصية مشهورة

كشف نجم مواقع التواصل، السعودي ريان جيلر، تفاصيل تعرضه للتحرش الجنسي منذ الطفولة، وذلك ضمن حملة فضح المتحرشين التي أطلقها فنانون ومشاهير.

وقال جيلر، في منشور كتبه في حسابه عبر تطبيق "سناب شات"، إنه عانى منذ الطفولة، مبينا أن آخر ما وصله كان صورا من طليق الفاشينيستا الكويتية الليبي، في إشارة إلى روان بن حسين وطليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

وشدد على أن معاناته من التحرش استمرت حتى بلوغ سن الرشد، إلا أنه لم يتجرد من مبادئه وعاداته وتقاليده.

وتابع ريان جيلر : "لا أخشى اليوم أن أقول إنني تعرضت للتحرش"، معقبا أن التنمر لاحقه من جانب الكثيرين حتى من جانب الأهل في سن الطفولة وحتى الآن.

وأردف: "ما زلت أتعرض لهذا الشيء وجا اليوم اللي أحط له حد.. أي متحرش سوف يلقى عقابه"، مشجعا أي شخص تعرض للتحرش بألا يصمت ويحرر نفسه من قيود الخوف ويصرخ بأعلى صوت للحصول على حقه.

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واختتم ريان جيلر منشوره قائلا: "لا تخافوا لا تستحوا لا تسكتوا".

وكشف أن "طليق الفاشنيستا الليبي أرسل لي صور أجزاء من جسمه والكثير، وأنا أشجع أي شخص تعرض للتحرش ما يسكت".

الجمهور بدوره أبدى صدمته من الموضوع ولم يستبعد الأمر بعد أن أعلنت روان بنفسها أن لزوجها السابق علاقات متعددة ومن بينها إرسال صور للقاصرات، كما أضافت أنه تسبب لها بمرض جنسي وهو "HPV 16" والذي قد يؤدي للسرطان في حالات معينة.

ولم يستطع جيلر أن يخفي سعادته آنذاك بطلاق الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بسبب خيانات زوجها المستمرة لها والتقاطها عدوى مرضية منه نتيجة علاقاته النسائية المتعددة.

وعلق جيلر على هذا الخبر، قائلا: "الدنيا دوارة وأي أحد يظلم شخص ترجع له الأذية شكرا للكارما انتقمتي لي من بعض الأشخاص الظالمة مع إني ما أحب الشر والضر لأحد ومحب للسلام دائما".

المصدر:"دوت الخليج"+"البوابة"+"المرصد"