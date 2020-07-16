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الفنانة المصرية أمينة خليل تعلن خطوبتها.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور

مجتمع

الفنانة المصرية أمينة خليل تعلن خطوبتها.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور
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الفنانة أمينة خليل
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احتفلت الفنانة المصرية أمينة خليل، بخطبتها على رجل الأعمال عمر طه، في حفل اقتصر على أفراد العائلتين،على أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل، عقب تحضير عش الزوجية والخلاص من كورونا.

وأعلن برنامج "عرب وورد" التابع لقناة "روتانا"، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، خبر خطبة الفنانة أمينة خليل.

الفنانة المصرية أمينة خليل تعلن خطوبتها.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور

ومنذ نشر الخبر، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التهاني والأمنيات بحياة سعيدة ومستقرة.

الفنانة المصرية أمينة خليل تعلن خطوبتها.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور

ونشرت الصحافة المصرية، مجموعة من الصور التي جمعت العروسين قبل خطوبتهما، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع في مقدمتهم "الهضبة" عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى.

الفنانة المصرية أمينة خليل تعلن خطوبتها.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور

أسرار لا يعرفها الجمهور عن أمينة خليل:

ـ ولدت يوم 26 أكتوبر عام 1988، تنتمي لعائلة فنية فهي ابنة الموسيقار يحيي خليل.

الفنانة المصرية أمينة خليل تعلن خطوبتها.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور

ـ درست التمثيل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرجت عام 2009، تعشق البالية منذ طفولتها، صاحبة العديد من المواهب أبرزها الغناء حيث شاركت مغني الراب زاب ثروت في غناء أغنية "نور".

الفنانة المصرية أمينة خليل تعلن خطوبتها.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور

ـ بدأت أولى خطواتها الفنية في مسلسل "شربات لوز" عام 2012.

ـ تزوجت من كريم الخشاب أخصائي الطيران الشراعي عام 2015، لكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة.

ـ تألقت في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما وأبرزها، "غراند أوتيل" و"شربات لوز" و"لا تطفىء الشمس" و"لص بغداد" و"ليالي أوجيني" وفيلم "البدلة" مع تامر حسني و"الخلية" مع أحمد عز و"الكنز" مع محمد رمضان، والكثير من الأعمال.

-كما تنتظر أمينة خليل عرض فيلم "صاحب المقام" مع آسر ياسين، ويسرا، ومجموعة من الفنانين، علي إحدى المنصات الرقمية، وهو من إخراج ماندو العدل.

الفنانة المصرية أمينة خليل تعلن خطوبتها.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور

ـ قدمت أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وهو آخر أعمالها الفنية مسلسل "ليه لأ" الذي عرض خلال الأسابيع القليلة الماضية، واجه العمل انتقادات كبيرة بسبب ظهور دنيا مراجيح وجيو نجوم التيك توك خلال أحداث العمل.

الفنانة المصرية أمينة خليل تعلن خطوبتها.. والزواج مطلع العام المقبل.. صور

ـ أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال عمر طه الذي يعمل مهندسا معماريا ويهوي الصيد عموما وتجمعه علاقة صداقة بعمرو دياب.

المصدر: صف مصرية

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