"ومن الحب ما فبرك".. افتعلت حادثة خطف من يد والدتها بهدف الزواج

حادثة خطف مفبركة جديدة يتم الإعلان عنها في سوريا، لكن الهدف منها هذه المرة لم يكن الحصول على المال، بل الزواج.

وزارة الداخلية السورية أعلنت تفاصيل حادثة خطف تمت بالاتفاق مع المخطوفة، في ناحية كفر بطنا بريف دمشق.

وأوضحت الوزارة أن الخاطف المفترض، بالتعاون مع صديق له، أقدما على سحب فتاة من يد والدتها عنوة، وهما بسيارتهما على مدخل البناء، وقامت المخطوفة بالصراخ والمناداة قبل أن يهرب الخاطفان وتختفي المخطوفة، دون أن تتعرف الأم عليهما بسبب الظلام، إذ أن الحادثة جرت فجرا.

وبعد أقل من 3 ساعات، كما ذكرت الوزارة، تمكنت شرطة الناحية من العثور على السيارة وأوقفت سائقها الذي اعترف بأن صديقه إبراهيم أقدم على الخطف وأن دوره اقتصر على المساعدة دون أي مقابل.

وألقت الشرطة القبض على إبراهيم والفتاة المخطوفة اللذين كانا في منزل ببلدة يلدا، واعترف أنه وبالاتفاق مع الفتاة، التي تربطه بها علاقة، أقدم على فبركة حادثة الخطف وذلك بسبب رفض ذويها زواجهما لأسباب عائلية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على عدم "وقوع أي حالة خطف في محافظتي دمشق وريفها".

ولا تعد تلك الحادثة الأولى في البلاد، إذ سبق أن أعلنت الوزارة عن حوادث مشابهة، لكن الأهداف مختلفة، إذ كان هدف الابتزاز والحصول على الفدية حتى من الآباء هو ما دفع اثنين وفي حادثتين منفصلتين إلى فبركة عملية خطف.

المصدر: RT