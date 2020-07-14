فنان مصري مشهور يعلق على أنباء انفصاله عن إعلامية لبنانية

كذب الفنان المصري، أحمد فلوكس، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول انفصاله عن صديقته اللبنانية، ديالا مكي، حيث قام بنشر منشور مطول ليشرح فيه حقيقة الأمر.

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وقال فلوكس عبر حسابه على موقع فيسبوك: "توضيح للسادة الصحفيين والمواقع.. مش معنى اني بكتب شيء أو اني بكتب حكمة ده معناه إن سيادتكم تقرروا اني بكتبها لحد معين.. مش معني إن أسمع أغنيه اني بوجها لحد.. لا يصح أبدا أن يتم توجيه حكمة (خسارة الناس) على لساني لديالا".

وتابع: "انتم لا تعلموا حياتي أو لمين بكتب عشان تكتبوا كدة ،ولا أعتقد أنكم تقصدون الوقيعة، لكن بالبلدي بلاش تاتش الإبداع في توجيه كلامي لشخص معين، لأن لو أنا عاوز أوجه كلامي لحد هاقول على طول".

يذكر أن الفنان المصري أحمد فلوكس قد أعلن في وقت سابق، ارتباطه بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي، من خلال صفحته على موقع "إنستغرام".

المصدر: وسائل إعلام مصرية