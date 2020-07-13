بعد الكارثة بـ 4 أيام.. مصطافون في "شاطئ الموت" بالإسكندرية

شهد شاطئ النخيل والمعروف بـ"شاطئ الموت" في حي العجمي غربي الإسكندرية في مصر، نزول عدد من المواطنين مياه البحر، وذلك في مخالفة لتحذيرات السلطات من خطورته.

وفي الوقت الذي تواصل فيه قوات الإنقاذ النهري جهود البحث عن جثة مفقودة للضحية رقم 12 في "شاطئ الموت"، فوجئ المسؤولون بنزول مواطنين البحر على بعد أمتار قليلة، وكأنه لم ترهبهم كارثة موت 12 شخصا غرقا قبل 4 أيام.

ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فيديو يظهر عمليات تفريق المواطنين من على شاطئ النخيل، واصفة الموقف بأنه "أمر مؤسف".

وناشدت إدارة السياحة والمصايف المواطنين عدم نزول البحر بشاطئ النخيل والالتزام بقرارات مجلس الوزراء، التي تتضمن منع ارتياد الشواطئ، مشيرة إلى أنه سيتم تركيب بوابات وأسوار لإحكام السيطرة على شاطئ النخيل.

وكان 12 شخصا لقوا مصرعهم غرقا، فجر الجمعة الماضي، بشاطئ النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ.

ناصر حاتم

المصدر: RT