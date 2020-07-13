مصر.. غادة عبد الرازق تنشر أول صور برفقة زوجها الـ12

نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عدة صور برفقة زوجها هيثم زنيتا، مدير تصوير مسلسلها الرمضاني الماضي "سلطانة المعز" خلال الإجازة الصيفية.

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وجاء نشر الصور على حساب الفنانة المصرية، بعدما أعلنت في شهر مايو الماضي بأنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، وتنوي قضاء شهر العسل في الجونة.

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض في رمضان 2013، وخرجت شائعات وقتها تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك.

وكشفت الفنانة المصرية قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

المصدر: RT