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السعودية.. جدل واسع عقب فيديو مروع لطفلين احتجزا في سيارة لوقت طويل (فيديو)

مجتمع

السعودية.. جدل واسع عقب فيديو مروع لطفلين احتجزا في سيارة لوقت طويل (فيديو)
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أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا وغضبا عارما يظهر طفلين داخل سيارة متوقفة تحت الشمس وقد احتجزا داخلها لفترة طويلة قبل أن ينقذهم عابر للطريق شاهدهما صدفة على حد قوله

ويظهر في مقطع الفيديو، طفل بدا في الثالثة من عمره، وشقيقته الأكبر منه فيما يبدو، والتي لا تتجاوز الخامسة من عمرها، يخرجان من سيارة متوقفة تحت الشمس وقد احتجزا بداخلها لفترة طويلة قبل أن ينقذهم عابر للطريق شاهدهما صدفة على حد قوله.

ووثق الرجل مجهول الهوية، في فيديو مروع لحظة خروج الطفلين، ويدعيان جواهر ووائل، وقد بديا منهكين ويتنفسان بصعوبة، قبل أن يستلقيان أرضا من شدة الإجهاد الذي تعرضا له داخل السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وواصل المنقذ، تصوير الطفلين الذين بدءا بالبكاء، قبل أن يبدأ أحدهما بالتقيؤ وينتهي الفيديو عند لحظة توجه الطفلين نحو منزلهما القريب من مكان السيارة القديمة التي علقا فيها كما يقول صاحب الفيديو.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة، وانتشر هاشتاغ  #المفقودين_جواهر_ووايل.

وسرعان ما استجابت وحدة الحماية الأسرية بالتحقق في الواقعة للوصول إليهم، وتطبيق نظام حماية الطفل بحق المتسببين، بحسب ما ذكره الرواد.

المصدر: وكالات

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