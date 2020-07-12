السعودية.. جدل واسع عقب فيديو مروع لطفلين احتجزا في سيارة لوقت طويل (فيديو)

أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا وغضبا عارما يظهر طفلين داخل سيارة متوقفة تحت الشمس وقد احتجزا داخلها لفترة طويلة قبل أن ينقذهم عابر للطريق شاهدهما صدفة على حد قوله

ويظهر في مقطع الفيديو، طفل بدا في الثالثة من عمره، وشقيقته الأكبر منه فيما يبدو، والتي لا تتجاوز الخامسة من عمرها، يخرجان من سيارة متوقفة تحت الشمس وقد احتجزا بداخلها لفترة طويلة قبل أن ينقذهم عابر للطريق شاهدهما صدفة على حد قوله.

ووثق الرجل مجهول الهوية، في فيديو مروع لحظة خروج الطفلين، ويدعيان جواهر ووائل، وقد بديا منهكين ويتنفسان بصعوبة، قبل أن يستلقيان أرضا من شدة الإجهاد الذي تعرضا له داخل السيارة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وواصل المنقذ، تصوير الطفلين الذين بدءا بالبكاء، قبل أن يبدأ أحدهما بالتقيؤ وينتهي الفيديو عند لحظة توجه الطفلين نحو منزلهما القريب من مكان السيارة القديمة التي علقا فيها كما يقول صاحب الفيديو.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط مطالب بالتحقيق في الحادثة، وانتشر هاشتاغ #المفقودين_جواهر_ووايل.

وسرعان ما استجابت وحدة الحماية الأسرية بالتحقق في الواقعة للوصول إليهم، وتطبيق نظام حماية الطفل بحق المتسببين، بحسب ما ذكره الرواد.

#المفقودين_جواهر_ووايل



رواج مقطع لشخص يعثر على طفلين في سيارة مغلقة وهم في حالة سيئة، ووحدة الحماية الأسرية تحقق في الواقعة للوصول إليهم، وتطبيق نظام حماية الطفل بحق المتسببين. pic.twitter.com/DJmM3Ewgx4 — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) July 11, 2020

توجع تفاصيل الطفوله ، والاطفال

بعيونهم صدق الحياة .. الحزينه



ضاقوا من الغرفه ومن صوت الاقفال

ولقوا عن العالم هدو ، وسكينه



ظنّوا هنا الراحه ، وظل الفرح مال

لين اوجعت شمس المواجع مدينه



لو كان بالدنيا وفا ، ما اوجع الحال

واستفرغ اطفال المواجع ، غبينه



#المفقودين_جواهر_ووايلpic.twitter.com/3DV2BVnRQP — تركي فلاح (@tr_ky1) July 12, 2020

صاكين على عمارهم بالسيارة في القيظ وبالصدفه مر وشافهم هذا الرجل المحترم جزاه الله خير ...

لولا رحمة الله لماتوا في السيارة من الحر وما احد يعرف عنهم شي 💔

شوفوا الإنهاك والتعب كيف ظاهر عليهم 😭

اللهم لك الحمد والشكر.. يارب احفظ عيالنا 🤲🏽#المفقودين_جواهر_ووائلpic.twitter.com/Hjo1PpAjfe — محمد 🇦🇪 (@MohammadD1202) July 12, 2020

#المفقودين_جواهر_ووايل اناام اطفال جعل ربي يحفظهم اقسم بمن حل القسم اني متبرعه لرعايتهم بربيهم مع اطفالي وفي بيتي وبصرف عليهم وباكلهم والبسهم حرام اللي نشوفه وين الرحمه ماقدرت اكمل المقطع 💔الله يسعدالمصور اعطانا درس وين اهلهم في عيونهم خوف🥺 pic.twitter.com/FqhCTwdIF3 — 🇸🇦ALGHALA👑 (@omrama_1) July 12, 2020

#المفقودين_جواهر_ووايل

سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يوجه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن الحالة. وشدد على تطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين pic.twitter.com/tRr741zsca — أضواء المستقبل (@almstqblnews) July 12, 2020

المصدر: وكالات