مصر.. وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن بالكويت

أصدر وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، اليوم الجمعة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن في منطقة الفحيحل.

كما وجه الوزير بالتواصل مع جهة عمل المواطن المصاب لحفظ حقوقه العمالية، فضلا عن التنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من رئيس المكتب العمالي بالكويت، جاء فيه أن بيانات أولية عن المصري المصاب تشير إلى أنه يدعى هيثم أبو السعود، وهو من مواليد 1994، ودخل مستشفى العدان منذ 4 أيام مطعونا في البطن والأحشاء خارج البطن، واستمر فترة بالعناية المركزة، وحالته الحالية غير مستقرة تماما، والتواصل جار لمعرفة تفاصيل الحادث وبيانات المجنى عليه.

وفي السياق نفسه، يحقق رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في ملابسات الحادث الذي تعرض في المصري للطعن في منطقة الفحيحيل، والذي تم نقله عقب الحادث مباشرة إلى المستوصف، ونقل إلى مستشفى العدان، ولم تسمح حالته بأخذ أقواله، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل أحيلت إلى المباحث للتحري والوقوف على تفاصيل الواقعة.

ناصر حاتم

المصدر: RT