دهس عامل مصري في الكويت.. وكفيله يتعهد: سأصرف راتبه حتى تكبر ابنته

قال كفيل عامل مصري توفي بعدما دهسته سيارة لصوص في الكويت أنه سيصرف راتبه حتى تكبر ابنته.

وتعهد كفيل، عادل حلمي، أحد المصريين العاملين بالكويت، الذي تعرض لحادث دهس بمنطقة "الوفرة" مؤخرا، أثناء مطاردته لمجموعة من اللصوص، بالوقوف إلى جانب أسرة المصري الذي كان يعمل في مزرعته في منطقة الوفرة، وبأنه سيصرف راتب المتوفى لابنته حتى تكبر وتتمكن من الاعتماد على نفسها.

وقال الكفيل: "أتعهد بالاستمرار بصرف راتب عادل حتى تكبر ابنته، أو يأخذ الله أمانته، ولن نتوانى في البحث عن القتلة والقصاص منهم وإرجاع حق دمه المهدور، دفاعاً عن عمله وأرضه، وهنا لا بد أن نتوجه بالشكر لرجال مباحث مخفر الوفرة لمتابعتهم القضية، ونسأل الله أن يوفقهم في القبض على المتهمين".

وتعود تفاصيل الحادث لتمام الساعة الرابعة صباحا، وأثناء توجه عادل إلى عمله في المزرعة، شاهد مجموعة لصوص يسرقون حديدا منها بسيارة، فقاومهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، فسقط تحتها حتى تعرض للدهس، ليفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

المصدر: اليوم السابع