مصر.. اشتعال الأزمة بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة

قالت صحيفة "الوطن" المصرية إن المحاكم المصرية تشهد جولة قضائية جديدة بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة، خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن المحامي أشرف عبد العزيز، وكيل الفنان أحمد عز، تقدم باستئنافين على الحكمين الصادرين من محكمة الأسرة بمدينة نصر، والذي يقضي أولهما برفض دعوى أقامها عز، ويطلب فيها نقل توأم زينة لمدرسة أخرى، أقل في المصاريف من المدرسة الدولية المقيدين فيها حاليا.

كما تضمن الحكم الثاني إلزام عز بدفع مبلغ 900 ألف جنيه مصاريف مدرسية للتوأم.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعدا، خلال الشهر الجاري، للنظر في الاستئنافين، كل على حدة، وتكون الاحتمالات هو تأييد الأحكام أو إلغائها.

يشار إلى أن محكمة أسرة مدينة نصر، قضت في مايو الماضي، بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم زين الدين وعز الدين، بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة، في يناير الماضي، وطالبت فيها بإلزام عز بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.

المصدر: الوطن