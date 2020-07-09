بصور نادرة.. حفيدة رجاء الجداوى توجه رسالة مؤثرة إلى جدتها الراحلة

وجهت روضة هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، رسالة مؤثرة لجدتها الراحلة، قالت فيها: كان عندي 43 يوما استعد فيهم، بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك ووقفت وقلت الله يرحمك يا حبيبتي.

ووجهت حفيدة الفنانة رجاء الجداوي رسالتها المؤثرة لجدتها الراحلة عبر حسابها على فيسبوك، لتتذكر بعض المواقف الخاصة بينهما.

youm7

ونشرت روضة صورا خاصة لها مع جدتها وكتبت: “هيوحشني أني أدخل أوضتك فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت وأسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع هيوحشني أني أدخل عليكي وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة يا جوجا و كالعادة طبعا بتقطعيني”.

youm7

أضافت “هيوحشني أني أكون نايمة والاقي مامي داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو طلعت live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك نجري أنا و مامي على أوضتك و تقوليلنا جملتك الشهيرة مالو التيليفون أبو قرص هيوحشني أني أقعد اتفرج عليكي وأتعلم منك هيوحشني تريقتك مع صحابي هيوحشني خفة دمك و كرمك وأخلاقك وتسامحك هيوحشني أنك تفهميني وتناقشيني وتساعديني وتديني رأيك”.

واختتمت رسالتها:" كان عندي 43 يوم استعد فيهم بس امبارح لقيت نفسي بفتح باب أوضتك بقولك يا أنا ووقفت سكت كتير وقلت الله يرحمك يا حبيبتي شكرا على كل حاجة".

youm7

ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، صباح يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراعها لمدة 43 يوما مع فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به منذ 24 مايو الماضي.

youm7

وشيع جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوي بحضورعدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.

المصدر: "اليوم السابع"