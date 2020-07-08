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مصر.. نشر صورة نادرة للفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها

مجتمع

مصر.. نشر صورة نادرة للفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها
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رجاء الجداوي
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة نادرة للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، وذلك عقب وفاتها منذ عدة أيام بفيروس كورونا القاتل بعد معاناة دامت لأكثر من شهر.

مصر.. نشر صورة نادرة للفنانة رجاء الجداوي بعد وفاتها
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صورة الفنانة رجاء الجداوي النادرة
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وفاة الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بعد صراع مرير مع فيروس كورونا
وفاة الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي بعد صراع مرير مع فيروس كورونا

وظهرت الفنانة المصرية داخل المطبخ بمنزلها، حيث كانت عارضة أزياء من الطراز الأول وفنانة في نفس الوقت.

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي رقدت فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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