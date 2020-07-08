مصر.. تحديد موعد الحكم على الفنان محمد رمضان

قررت الدائرة 4 تعويضات محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة في مصر، حجز دعوى التعويض المقامة من الطيار الموقوف عن العمل ضد الفنان محمد رمضان لجلسة 15 يوليو للحكم.

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وتضمنت الدعوى طلب تعويض عن الخسائر المادية التي تعرض لها بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان من داخل مقصورة الطائرة.

وكان المحامي سمير محمد فوزى أمين، وكيل الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، قد تقدم بدعوى قضائية بدائرة التعويضات أمام محكمة الجيزة لتعويضه ماديا بـ25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

المصدر: الأهرام