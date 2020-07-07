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مصر.. شاب يحاول الانتحار من أعلى برج القاهرة والأمن يتدخل في اللحظات الأخيرة

مجتمع

مصر.. شاب يحاول الانتحار من أعلى برج القاهرة والأمن يتدخل في اللحظات الأخيرة
Reuters
برج القاهرة
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نجحت الأجهزة الأمنية في مصر، في تنفيذ خطة ذكية أحبطت محاولة انتحار طالب من أعلى برج القاهرة وذلك لمروره بأزمة عاطفية.

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ورصد الأمن المصري قيام طالب بنشر صورة لأحد أصدقائه على صفحة برج القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأفاد باعتزامه التوجه للبرج للانتحار بإلقاء نفسه من هناك.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتوزيع صورة الشاب التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الخدمات المعنية بمحيط برج القاهرة وبالتعاون مع أفراد الأمن الإداري بالبرج تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديده وضبطه قبل تنفيذ الانتحار.

وتبين أنه طالب بالمرحلة الثانوية الزراعية ومقيم بمحافظة الغربية وأقر بالإقدام على الانتحار لمروره بأزمة عاطفية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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