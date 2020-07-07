محام مصري يعلن استعداده للدفاع عن المطربة السورية أصالة ضد حكومة الوفاق الليبية

أعلن المحامي المصري والإعلامي خالد أبو بكر استعداده للدفاع عن الفنانة السورية أصالة في حال قيام حكومة الوفاق الليبية برفع قضية ضدها بسبب أغنيتها الأخيرة.

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وأوضح أبو بكر أن حكومة الوفاق هاجمت أصالة بسبب قيامها بعمل أغنية وضعت فيها صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجوار صورة المجاهد الليبي عمر المختار.

وكانت النجمة السورية أصالة قد طرحت أغنية "الحب والسلام" يوم 30 يونيو، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو في مصر ‏ضد حكم الإخوان المسلمين، وتدعو الأغنية إلى تحقيق السلام في العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏

ولم تثر كلمات أغنيتها الجديدة الاهتمام بقدر ما أثارته صور الزعماء السياسيين العرب مثل عمر المختار، ورئيس مصر الراحل أنور السادات، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الراحل، زايد بن سلطان آل نهيان، وملك السعودية الراحل، عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى شخصيات أخرى غير عربية مثل الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية