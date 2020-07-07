بالفيديو.. فنانة مصرية مشهورة توثق لحظة تحرش عدد من الرجال بها

وثقت الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، لحظة تعرضها للتحرش بمقطع فيديو، أظهر مجموعة من الرجال كانوا يحاولون اللحاق بها بينما كانت تقود سيارتها في شوارع القاهرة.

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وشاركت الفنانة متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو يوثق هذه الواقعة التي تتكرر يوميا في مدن وبلدات الكثير من الدول العربية.



وكشف الفيديو بعض الأفراد يجلسون على سيارة نصف نقل، وعلقت عليه قائلة: "رجالة أهم، أنا دلوقتى في العربية، الفيديو اللى أنتم شوفتوه الأول لرجالة بشنبات قاعدين في عربية نص نقل كانوا بيجروا ورايا بقالهم 5 دقائق وبيتحرشوا بالكلام وعاملين يكسروا عليا وكانوا بيجروا عليا، أول ما طلعت الموبايل جريوا زى الفران لأنهم فعلا زى الفئران أو كلاب بمعنى أصح، فاكرين لو بنت لوحدها في العربية هتخاف وتقعد تجرى".



وتابعت الزاهد قائلة: "وأول ما طلعت تليفوني بقوا يجروا زي الفئران ..افتكروا إني عشان أنا بنت هخاف لكن أنا مش بخاف".

ووجهت الزاهد رسالة لكل بنت تتعرض للتحرش قائلة: "طلعي تليفونك صوريهم وما تسكتيش عن حقك".

وضجت مصر خلال الأيام الماضية على وقع اتهام أكثر من 100 فتاة لشاب بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عليهن والتحرش بأخريات داخل حرم الجامعة الأمريكية في القاهرة.

المصدر: صحف مصرية