يوتيوبر مصري يطالب بتغريم من اتهموه بالتحرش بـ 10 ملايين جنيه

أصدر اليوتيوبر المصري، تميم يونس، بيانا إعلاميا، نفى فيه الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش الجنسي بفتيات، مؤكدا أن هذه الاتهامات مزعجة له ولأسرته، وقال إنه تقدم ببلاغ لشرطة الإنترنت.

وجاء في البيان أنه توجه بالبلاغ لكل من كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناول سمعته بالسوء، متهما إياه بالتحرش بفتيات، وهي كتابات "سببت له ولأسرته ولمن يتابعه من المعجبين إزعاجا شديدا" على حد تعبيره.

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كما أشار يونس إلى أنه يريد توجيه رسالة إلى الفنانين بألا يكونوا "صيدا سهلا لمن يصطاد في الماء العكر من أدعياء الشهرة"، ووعد بأن يتبرع بما سيحصل عليه من تعويضات، وهي بقيمة 10 ملايين جنيه مصري (حوالي 620 ألف دولار أمريكي)، إلى المجلس القومي للمرأة، "تقديرا منه لدوره المهم الملموس في مواجهة قضية التحرش بالفتيات".

واشتهر يونس بفيديوهاته الساخرة، التي حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، أشهرها "سالمونيلا" بالقدر الذي نالت معه أيضا انتقادات بشأن التنمر على المرأة.

المصدر: فيسبوك