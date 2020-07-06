تونس.. السلطات تعيد الرضيع يوسف إلى ذويه بعد أيام على اختطافه من المستشفى

تمكنت الأجهزة الأمنية التونسية، ليل الأحد، من إعادة الطفل الرضيع يوسف إلى ذويه، وتوقيف المرأة التي قامت باختطافه من المستشفى، في قضية شغلت الرأي العام التونسي على مدى أيام.

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ووصل يوسف إلى مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس العاصمة، قادما من ولاية الكاف وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث استقبله والداه وسط أجواء احتفالية من العائلة الموسعة والتونسيين عموما الذين تعاطفوا طيلة الأيام الماضية مع عائلة الرضيع.

وكان في استقبال الرضيع لدى وصوله وزيري الصحة عبد اللطيف المكي والداخلية هشام المشيشي، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الذين توافدوا على المستشفى لمتابعة أجواء تسليم الرضيع لوالديه.

واختطف يوسف بعيد ساعات على ولادته من داخل مستشفى الأطفال وسيلة بورقيبة الأربعاء الماضي.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن امرأة اختطفت الرضيع عند الساعة 6 مساء بعد ذهاب والدته للقيام بالتحاليل الطبية، حيث استغلت بقاء الرضيع وحده داخل غرفة المستشفى، وقامت بإخفائه داخل حقيبة ملابسها.

وقالت أسماء، والدة الرضيع إن المتهمة التي قامت بسرقة رضيعها كانت تقيم معها في نفس الغرفة بالمستشفى رغم أنها لم تكن مريضة.

المصدر: موزاييك+ وكالات