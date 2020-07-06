"السباك المهووس" صائد النساء ينتحر في السجن

اقدم أندريه يجوف البالغ من العمر 53 عاما، والمعروف بـ"السباك المهووس"، على الانتحار في مركز الاحتجاز الأولي في نوغينسك بمقاطعة موسكو.

وذكرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، اليوم، أنه تم العثور على جثة يجوف في زنزانة العزل.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن "المهووس المذكور ارتكب جرائم اغتصاب 9 نساء، وخلالها ماتت 7 منهن وتمكنت ضحيتان، فقط من الفرار".

في 26 يونيو، أفادت الأنباء بأن "المهووس" اعترف بارتكاب عمليتي اغتصاب جديدتين مع قتل. وأثناء الاستجواب، قال المتهم إنه قتل في سبتمبر وأكتوبر 2019 امرأتين من مواليد 1940 و 1950. وتم ارتكاب الجريمتين وفقا لمخططه المعتاد: تسلل عبر نافذة في الطابق الأرضي، وخنق الضحية في البداية، ثم نفذ عملية الاغتصاب.

وقبل هذا الاعتراف، تم اتهامه بسبع جرائم قتل واغتصاب، لذلك أصبح عدد التهم 9 جرائم اغتصاب و7 جرائم قتل.

ونفذ يجوف جرائمه، في الفترة من 2010 إلى 2020 في منطقتي مدينة كاشيرا وستوبينو في مقاطعة موسكو، عندما كان يعمل سباكا في المنطقة.

المصدر: لينتا رو