جان كلود فاندام ينعى رجاء الجداوي: "أنا مصدوم"!

نعى أحد أبرز ممثلي هوليوود، البلجيكي جان كلود فاندام، الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، معربا عن حزنه لوفاتها متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا.

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وكتب فاندام، المشهور بأفلام الحركة، عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام": "أنا مصدوم.. إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي. التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة. لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت.. ولكن، ستعيش دائما في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. ليبارك الله روحها".

توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي أمس الأحد، في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي ترقد فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.

وكانت رجاء الجداوي، تعيش على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

المصدر: RT