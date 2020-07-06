جان كلود فاندام ينعى رجاء الجداوي: "أنا مصدوم"!
نعى أحد أبرز ممثلي هوليوود، البلجيكي جان كلود فاندام، الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، معربا عن حزنه لوفاتها متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا.
وكتب فاندام، المشهور بأفلام الحركة، عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام": "أنا مصدوم.. إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي. التقيت بها قبل بضعة أشهر، كانت مليئة بالحياة، مبتهجة ورائعة. لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت.. ولكن، ستعيش دائما في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. ليبارك الله روحها".
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I'm in shock! It's very sad to read that legendary Egyptain actress Ragaa Al-Giddawy has passed away after a brave battle against coronavirus. I met her few months ago, she was so full of life, cheerful and majestic – I cannot believe she's gone…but, she will always live in my memory with her lovely spirit and beautiful laughs. May Allah bless her soul. Love 💔 #JCVD #رجاء_الجداوي
توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي أمس الأحد، في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية، الذي ترقد فيه منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما.
وكانت رجاء الجداوي، تعيش على جهاز تنفس صناعي اختراقي، داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.
المصدر: RT