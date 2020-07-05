متحدثة الحكومة البريطانية تنعي رجاء الجداوي وتعزي المصريين برحيلها

نعت روزي دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجمة مصر الكبيرة رجاء الجداوي، وأعربت عن تعازيها للشعب المصري برحيلها.

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وكتبت دياز: "خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي أحزنني كثيرا خاصة وأنا أقرأ التغريدات الحزينة التي تتحدث عنها، تعازي لعائلة الفقيدة وجميع العرب، ولاسيما الشعب المصري".

وأضافت: "فيروس كورونا لم ينته ولا تزال الأخبار تتوالى حول الأرواح التي يحصدها كل يوم، ولعل آخرها، خبر وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي".

وكانت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي قد أعلنت وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوي مطلع السبعينيات من حسن مختار مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة منه اسمها أميرة، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندي، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

والفنانة الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938 بمحافظة الإسماعيلية، وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان في القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بملكة جمال القطن المصري في عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

المصدر: "اليوم السابع"