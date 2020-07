نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!

View this post on Instagram

رجاء الجداوي لاخر لحظات حياتها تمارس انسانيتها .. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه احبائها رغم مرضها وشدتها .. اد ايه رقيقه وحنينة وروحها طيبه رحمة الله عليها..❤