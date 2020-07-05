فيديو وصور.. وداع الفنانة رجاء الجداوي بعدما سجي جثمانها في نعش معدني
ودعت أسرة الفنانة رجاء الجداوي وأطباء وممرضو مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، جثمان الراحلة بإقامة صلاة الجنازة ظهر اليوم، بعد تسليمها الروح فجرا بفعل مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.
صلاة الجنازة على جثمان الفنانة #رجاء_الجداوي في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، حيث توفيت#صحيفة_الخليج#مصر#كوروناpic.twitter.com/VEzf7JyyWL— صحيفة الخليج (@alkhaleej) July 5, 2020
واصطف عدد من الأطباء والممرضين والعالمين في المشفى للصلاة على جثمان الجداوي الذي أودع في تابوت معدني قبل أن يتم نقله في سيارة إسعاف مجهزة إلى مقابر البساتين في القاهرة حيث كان بانتظاره عدد من الفنانين منهم فيفي عبده وميرفت أمين وإلهام شاهين وشيماء سيف وزوجها وأشرف زكي ومحمد الشقنقيري ومنير مكرم.
ودخلت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في حالة انهيار من البكاء أثناء تشييع والدتها إلى مثواها الأخير.
المصدر: وسائل إعلام مصرية