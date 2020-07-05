فيديو وصور.. وداع الفنانة رجاء الجداوي بعدما سجي جثمانها في نعش معدني

ودعت أسرة الفنانة رجاء الجداوي وأطباء وممرضو مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، جثمان الراحلة بإقامة صلاة الجنازة ظهر اليوم، بعد تسليمها الروح فجرا بفعل مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

واصطف عدد من الأطباء والممرضين والعالمين في المشفى للصلاة على جثمان الجداوي الذي أودع في تابوت معدني قبل أن يتم نقله في سيارة إسعاف مجهزة إلى مقابر البساتين في القاهرة حيث كان بانتظاره عدد من الفنانين منهم فيفي عبده وميرفت أمين وإلهام شاهين وشيماء سيف وزوجها وأشرف زكي ومحمد الشقنقيري ومنير مكرم.

ودخلت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في حالة انهيار من البكاء أثناء تشييع والدتها إلى مثواها الأخير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية