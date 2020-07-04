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رجل هندي يشتري كمامة ذهبية للوقاية من كورونا (فيديو)

مجتمع

رجل هندي يشتري كمامة ذهبية للوقاية من كورونا (فيديو)
Reuters AH
مواطن هندي اشترى قناعا ذهبيا للوقاية من كورونا
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اشترى شانكار كورادا أحد سكان ولاية ماهاراشترا الهندية، كمامة ذهبية بقيمة تتجاوز 4 آلاف دولار، للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن كورادا قوله إنه طلب من صائغ محلي تصميم قناع ذهبي للوقاية من عدوى كورونا بعد أن رأى قناعا مماثلا مصنوعا من الفضة على أحد الأشخاص.

وقال كورادا إن الصائغ أحدث فتحات صغيرة في القناع حتى يتمكن من التنفس بسهولة، مضيفا أنه يتبع جميع احتياطات السلامة، ويحافظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن القناع جذب اهتماما كبيرا ليس من السكان ووسائل الإعلام، وأضاف: "على الرغم من أن شغف عائلتي بالذهب معروف على نطاق واسع في هذه المنطقة، إلا أن القناع الذهبي هو شيء جديد تماما، وهذا هو سبب فضول الناس".

المصدر: وسائل إعلام هندية

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