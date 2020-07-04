رجل هندي يشتري كمامة ذهبية للوقاية من كورونا (فيديو)

اشترى شانكار كورادا أحد سكان ولاية ماهاراشترا الهندية، كمامة ذهبية بقيمة تتجاوز 4 آلاف دولار، للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن كورادا قوله إنه طلب من صائغ محلي تصميم قناع ذهبي للوقاية من عدوى كورونا بعد أن رأى قناعا مماثلا مصنوعا من الفضة على أحد الأشخاص.

وقال كورادا إن الصائغ أحدث فتحات صغيرة في القناع حتى يتمكن من التنفس بسهولة، مضيفا أنه يتبع جميع احتياطات السلامة، ويحافظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن القناع جذب اهتماما كبيرا ليس من السكان ووسائل الإعلام، وأضاف: "على الرغم من أن شغف عائلتي بالذهب معروف على نطاق واسع في هذه المنطقة، إلا أن القناع الذهبي هو شيء جديد تماما، وهذا هو سبب فضول الناس".

#WATCH | A Pune resident has shot to limelight with a unique face mask. Shankar Kurade of Pimpri-Chinchwad splurged Rs 2.89 lakh on a mask made of gold. pic.twitter.com/mrA20bb7dR — Hindustan Times (@htTweets) July 4, 2020

المصدر: وسائل إعلام هندية