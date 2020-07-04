نمر سيبيري يقتل حارسته في سويسرا

توفيت حارسة حديقة حيوانات مدينة زيورخ السويسرية بعد أن هاجمتها أنثى نمر سيبيري اليوم السبت، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ولم تتمكن فرق النجدة من إسعاف الحارسة (55 سنة) التي توفيت مباشرة بالمكان، فيما قالت الشرطة إنها لا تزال تحقق في ملابسات الحادث.

ويشير موقع الحديقة إلى أنها تضم نمرين سيبيريين، الأنثى إيرينا (5 سنوت)، وذكرا يدعى سايان (4 سنوات).

وكانت حديقة حيوانات زيورخ أعادت فتح أبوابها قبل شهر بعد إغلاقها بسبب قيود منع تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"