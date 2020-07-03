مصر.. تشييع الفنان محمود جمعة بعزاء ضيق وغياب فنّي (صور)

شيع العشرات من أهالي مدينة بنها وبعض رموز الثقافة في محافظة القليوبية اليوم الجمعة، الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير بمدافن عائلته.

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وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن الجنازة تمت في غياب الفنانين بسبب ضيق الوقت لسرعة إجراءات الجنازة وسط انهيار أبنائه وتأثر أصدقائه من شعراء القليوبية ورجال الثقافة.

وشيع الجثمان من مستشفى جامعة بنها وتم أداء صلاة الجنازة عليه بالمقابر وبعدها قام أفراد أسرته وجيرانه بتوديعه الوداع الأخير وتقبلوا العزاء، نظرا لعدم إقامة عزاء بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي أعلن عن وفاة الفنان محمود جمعة في مستشفى بنها الجامعي ونشر زكي صورة للراحل عبر حسابه على إنستغرام وعلق: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".

المصدر: الوطن