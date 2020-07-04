استطلاع الرأي : معظم الروس يفضلون مطالعة الأخبار في أيام العطلة

أجرت هيئة "روس ستات" (الإحصاء) الروسية استطلاع رأي المواطنين الروس لاستيضاح كيفية تمضية وقت الفراغ في يومي العطلة الأسبوعية.

واتضح أن مطالعة الأخبار على الإنترنت هي ما يفضله 45% من الرجال و40.6% من النساء في معظم الأحيان بالعطلة الأسبوعية.

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أما التواصل الحي مع الأصدقاء والصديقات فيفضله 18.3 % من النساء و15.6% من الرجال فقط.

ويشغل التأمل في مشاكل الحياة المرتبة الثالثة في تصنيف هموم الرجال (12.2%) والنساء (14.1%).

ويذكر استطلاع الرأي بين هموم الرجال والنساء كذلك زيارة الفعاليات الثقافية الجماهيرية حيث يفضلها 6.2% من النساء و5.4% من الرجال.

مع ذلك فإن الاحصاءات لم تتغير كثيرا في أيام العمل حين يطالع الأخبار 55.5% من الرجال و51.3 % من النساء. لكن كلا المجموعتين تضطران إلى تقليص الوقت المخصص للتواصل مع الآخرين. ويقضي 12.5% من الرجال و15.5 % من النساء الوقت في التواصل مع الغير.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا