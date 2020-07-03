رسالة مؤثرة للأمير هاري في عيد ميلاد والدته ديانا الـ59

شارك الأمير هاري بعيد ميلاد والدته الأميرة ديانا الـ 59 في رسالة فيديو عاطفية يوم 1 يوليو.

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وتحدث دوق ساسيكس البالغ من العمر 35 عاما، والذي يعيش في لوس أنجلوس مع زوجته ميغان ماركل وابنهما أرشي حاليا، عن "الألم والصدمة" أثناء مكالمة فيديو في حفل توزيع "جائزة ديانا" (مؤسسة خيرية مهمتها تعزيز وتطوير وإلهام التغيير الإيجابي في حياة الشباب)، وشدد على ضرورة علاج الانقسام العنصري في جميع أنحاء العالم في خطابه المؤثر.

وقال الأمير هاري للفائزين: "إنني فخور للغاية بكوني جزءا من هذه الجوائز لأنها تحترم إرث أمي وتبرز أفضل ما في أمثالكم".

وأضاف: "إنكم جميعا تقومون بمثل هذا العمل الرائع وفي وقت يشوبه قدر كبير من عدم اليقين، لقد وجدت القوة والإلهام بداخلكم لترك بصمة إيجابية على العالم، وأنا فخور بأن جائزة ديانا كانت قادرة على مساعدتكم بالقيام بذلك.

وتابع: "أعرف أن والدتي كانت مصدر إلهام لكثير منكم ويمكنني أن أؤكد لكم أنها كانت ستحارب إلى جانبكم. ففي الوقت الحالي، نرى أوضاعا حول العالم حيث يسيطر الانقسام والعزلة والغضب مع ظهور الألم والصدمات. لكني أرى الأمل الأكبر في أمثالكم وأنا واثق من مستقبل العالم وقدرته على الشفاء لأنه بين أيديكم".

وأشاد الأمير هاري بالعديد من الفائزين بالجائزة البالغ عددهم 184، بما في ذلك جيمس فراتر البالغ من العمر 24 عاما، والذي تغيرت حياته بعد فترة صعبة في المدرسة.

The Duke of Cambridge and The Duke of Sussex are proud to congratulate the incredible changemakers that are the recipients of the #2020DianaAwards 👏



Watch this year's ceremony in full: https://t.co/mNnm72GguBhttps://t.co/dKq8JvnT1m — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 1, 2020

Princess Diana believed that young people have the power to change the world and we're proud to continue that belief through our anti-bullying training, mentoring work and the Award in her name.



Join us on our mission: https://t.co/4vEKmVRPdEpic.twitter.com/c0aNUKegEQ — The Diana Award (@DianaAward) June 4, 2020

واعتقل فراتر، وهو صبي كاريبي أسود يعيش في لندن، أكثر من 300 مرة خلال سنوات مراهقته المضطربة ولكنه تمكن من حل مشاكله وهو الآن في فترة تدريب كطبيب، ويعمل على زيادة تمثيل الطلاب السود في مجموعة راسل للجامعات المرموقة.

Our changemakers are tackling some of the world’s biggest issues from #mentalhealth and #climatechange, to #racism, access to #education, #genderequality and more.



Be inspired by our 2020 recipients - up now on our annual Roll of Honour #2020DianaAwardshttps://t.co/4w9DnnxMOopic.twitter.com/bhhlnmabtp — The Diana Award (@DianaAward) July 1, 2020

ويشار إلى أن "جائزة ديانا" هي مؤسسة خيرية أنشئت في ذكرى ميلاد الأميرة ديانا، أميرة ويلز، والتي تعترف بإنجازات الشباب الذين لديهم تأثير إيجابي على مجتمعاتهم. وكل عام يقام حفل توزيع الجوائز في يوم عيد ميلادها، 1 يوليو.

"Now is the time and we know that you can do it."

- The Duke of Sussex



We couldn't agree more, thank you for adding your voice and giving your platform. #2020DianaAwards#BlackLivesMatter#PassTheMicNowpic.twitter.com/OHOVra0Smx — The Diana Award (@DianaAward) July 1, 2020

المصدر: ديلي ستار