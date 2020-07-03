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رسالة مؤثرة للأمير هاري في عيد ميلاد والدته ديانا الـ59

مجتمع

رسالة مؤثرة للأمير هاري في عيد ميلاد والدته ديانا الـ59
Gettyimages.ru Tim Graham / Contributor
الأميرة ديانا
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شارك الأمير هاري بعيد ميلاد والدته الأميرة ديانا الـ 59 في رسالة فيديو عاطفية يوم 1 يوليو.

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وتحدث دوق ساسيكس البالغ من العمر 35 عاما، والذي يعيش في لوس أنجلوس مع زوجته ميغان ماركل وابنهما أرشي حاليا، عن "الألم والصدمة" أثناء مكالمة فيديو في حفل توزيع "جائزة ديانا" (مؤسسة خيرية مهمتها تعزيز وتطوير وإلهام التغيير الإيجابي في حياة الشباب)، وشدد على ضرورة علاج الانقسام العنصري في جميع أنحاء العالم في خطابه المؤثر.

وقال الأمير هاري للفائزين: "إنني فخور للغاية بكوني جزءا من هذه الجوائز لأنها تحترم إرث أمي وتبرز أفضل ما في أمثالكم".

وأضاف: "إنكم جميعا تقومون بمثل هذا العمل الرائع وفي وقت يشوبه قدر كبير من عدم اليقين، لقد وجدت القوة والإلهام بداخلكم لترك بصمة إيجابية على العالم، وأنا فخور بأن جائزة ديانا كانت قادرة على مساعدتكم بالقيام بذلك.

وتابع: "أعرف أن والدتي كانت مصدر إلهام لكثير منكم ويمكنني أن أؤكد لكم أنها كانت ستحارب إلى جانبكم. ففي الوقت الحالي، نرى أوضاعا حول العالم حيث يسيطر الانقسام والعزلة والغضب مع ظهور الألم والصدمات. لكني أرى الأمل الأكبر في أمثالكم وأنا واثق من مستقبل العالم وقدرته على الشفاء لأنه بين أيديكم".

وأشاد الأمير هاري بالعديد من الفائزين بالجائزة البالغ عددهم 184، بما في ذلك جيمس فراتر البالغ من العمر 24 عاما، والذي تغيرت حياته بعد فترة صعبة في المدرسة.

واعتقل فراتر، وهو صبي كاريبي أسود يعيش في لندن، أكثر من 300 مرة خلال سنوات مراهقته المضطربة ولكنه تمكن من حل مشاكله وهو الآن في فترة تدريب كطبيب، ويعمل على زيادة تمثيل الطلاب السود في مجموعة راسل للجامعات المرموقة.

ويشار إلى أن "جائزة ديانا" هي مؤسسة خيرية أنشئت في ذكرى ميلاد الأميرة ديانا، أميرة ويلز، والتي تعترف بإنجازات الشباب الذين لديهم تأثير إيجابي على مجتمعاتهم. وكل عام يقام حفل توزيع الجوائز في يوم عيد ميلادها، 1 يوليو.

المصدر: ديلي ستار

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