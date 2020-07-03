ابنة الفنانة رجاء الجداوي تكشف عن آخر مستجدات الوضع الصحي لوالدتها

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أن الوضع الصحي لوالدتها حرج منذ 15 يوما، وعبرت عن امتعاضها من إطلاق الشائعات حول وضع الفنانة الصحي.

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وأعربت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" عن اندهاشها من نشر أخبار تتحدث عن وجود جديد حول تدهور حالة والدتها في بعض المواقع: "دي حالتها من 15 يوم ومش فاهمة ليه منزلين الأخبار دي دلوقتي".

وأضافت ابنة الفنان القديرة: "ماما زي أي مصاب بفيروس كورونا في العالم، الفيروس لما يتمكن من الجسم يعمل مشاكل كبيرة في الرئة والتنفس وده تسبب في إن حالتها بقت حرجة جدا، ربنا معاها".

وتم نقل الفنانة رجاء الجداوي لمستشفى العزل بالإسماعيلية أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبعدها دخلت غرفة العناية المركزة بالمستشفى تحت جهاز تنفس.

وخضعت الفنانة الكبيرة للحقن ببلازما المتعافين، إلا أن حالتها الصحية تدهورت ووضعها الأطباء على جهاز تنفس صناعي تداخلي حنجري، حتى تتحسن نسبة الأكسجين في الدم.

ونفت ابنتها أميرة مختار في تصريح سابق لـ"مصراوي"، أن تكون والدتها قد فقدت الوعي كما أشيع، ولكنها قالت أن الأطباء يخدرونها.

المضدر: "مصراوي"