اتهام مجندة أمريكية في قضية قتل استعملت فيها مطرقة

اتهمت مجندة أمريكية تدعى سيسيلي أغيلار بالتواطؤ في قتل وتقطيع جثة زميلة لها، كانت قد اختفت قبل حوالي 3 أشهر.

وتواجه المجندة سيسيلي أغيلار البالغة من العمر 22 عاما، تهمة التآمر لإخفاء الأدلة في مقتل زميلتها فانيسا غويلين، التي تبلغ من العمر 20 عاما.

وكانت غويلين قد شوهدت آخر مرة في مقر عملها في قاعدة فورت هود العسكرية بتكساس في 22 أبريل قبل اختفائها.

وعثرت السلطات في وقت سابق من هذا الأسبوع في مقاطعة بيل على رفات يعتقد أنه يعود للمجندة.

وكشف مسؤولون في قاعدة فورت هود العسكرية أن المشتبه به الرئيس في قضية اختفاء المجندة غويلين، مجند يدعى آرون ديفيد روبنسون ويبلغ من العمر 20 عاما، كان قد انتحر بإطلاق النار على نفسه أثناء محاولة القبض عليه.

وطالبت عائلة المجندة المفقودة في وقت سابق بإغلاق قاعدة فورت هود العسكرية، إذا وجدت الشابة ميتة، واتهمت الجيش بالتورط في اخفاء ابنتها.

وقالت ناتالي حوام محامية عائلة المجندة الأمريكية في تصريح تلفزيوني: "ندرك أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل رؤسائها مرتين على الأقل لأنها تحدثت مع عائلتها وأصدقائها وزملائها في العمل حول هذا الأمر".

بالمقابل، أعلن مسؤولون في القاعدة العسكرية الأمريكية عدم وجود تقارير بحوزتهم عن تعرض المجندة للتحرش أو الاعتداء الجنسي.

وتقول شكوى جنائية ضد المجندة أغيلار إن روبنسون، المتهم الرئيس في القضية، أخبرها بأنه قتل مجندة في معسكر فورت هود، وأقر بأنه ضربها بمطرقة في مخزن في القاعدة العسكرية حتى الموت، ونقل جثتها بعد ذلك إلى مكان بعيد.

يذكر أن قاعدة فورت هود العسكرية الأمريكية تقع بالقرب من مدينة كيلين في ولاية تكساس.

وتعد هذه القضية الثانية في هذه القاعدة بعد اختفاء مشابه لمجند يدعى غريغوري فيديل موراليس في أغسطس 2019، لم يعثر على جثته إلا الشهر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية