أول فنانة عربية تصل إلى مطار بيروت بعد فك الحظر

وصلت الفنانة السورية أصالة نصري ليل 2 يوليو إلى مطار بيروت برفقة شقيقها أنس نصري وتوأميها علي وآدم وابنها خالد الذهبي، بعد يوم من فك حظر السفر في لبنان.

وتعتبر أصالة أول فنانة تزور لبنان بعد استعادة مطار بيروت نشاطه في أول يوم بعد فك الحظر المفروض عليه إثر جائحة كورونا.

وقام المصمم اللبناني نيكولا جبران صديق أصالة بنشر صورة تجمعهما معا وهو يعانقها مرحبا بها، ومعربا عن اشتياقه لها، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "وقتي المدهش كله مع صولا..أصالة هنا..اشتقت لك كثيرا..صولا الغالية..".

وكانت أصالة قد أعربت عن اشتياقها للبنان عندما نشرت صورة لنيكولا وهو يمارس التمارين الرياضية في طبيعة لبنان الخضراء، وقالت: "لبنان قطعة سما وقريبا رح اتمشى مع صديق الروح بهالجنة عالأرض".

المصدر: RT