الحجر الصحي ليس عائقا عن ممارسة الهواية المحبوبة

على الرغم من جائحة الكورونا والحجر الصحي وإلغاء مباريات كرة القدم في دول العالم، فإن بعضًا لم يتخل عن ممارسة هوايته المفضلة.

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الطفل الياباني ذو السنوات التسع توا ياماساكي، والملقب بـ "ميسي الصغير" لم يوقف تدريباته أيام الكورونا، ويستطيع القفز على الحبل وتنطيط الكرة وهو معصوب العينين.

أما حازم الحسين، البالغ من العمر 12 عاما، والمقيم في مدينة الكسوة السورية، فيبدع في التعليق على مباريات كرة القدم، ويحلم بمهنة معلق في هذه الرياضة، ويتدرب على ذلك بجد كبير. غير أن حازم اضطر بسبب أزمة كورونا في العالم إلى نقل نشاطه من التعليق على مباريات كرة القدم أمام أصدقائه إلى الإنترنت، فأنشأ صفحة على موقع فيسبوك، حيث يقوم بتنزيل الفيديوهات، التي يعلق فيها بصوته على المباريات والأهداف العالمية.

هذا، في حين أن الطفل الإيطالي لويجي داغوستينو، الذي كان محرومًا من اللعب مع أصدقائه إبان الحجر الصحي، ابتكر تصميمًا جديدًا لقميص فريقه المفضل "بيسكارا" وفاز في المسابقة! ويقول الصبي ذو السنوات الست إن التصميم كان مستوحى من الدلافين التي شاهدها خلال زيارته إلى الأكواريوم في مدينة فالنسيا الإسبانية.