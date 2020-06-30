بالفيديو.. عمدة مدينة تسجد باكية أمام الأطباء لعجزها عن إيقاف تفشي كورونا!

قامت السيدة، تري ريسماهيريني، عمدة مدينة سورابايا الإندونيسية بالسجود عند أقدام حشد من الأطباء باكية ومطالبة بمسامحتها لعجزها عن وقف تفشي وباء كورونا في مدينتها.

وطلبت السيدة من الحاضرين، حسب مواقع إندونيسية، أن يسامحها الموجودون بعد لومهم لها على تفشي المرض في المدينة.

يظهر الفيديو كيف ركعت تري، بعد أن قال طبيب أمراض الرئة أن المستشفى المحلي الذي يعمل فيه غدا مزدحماً بالمرضى الذين يعانون من COVID-19.

وقال أيضا أن العديد من السكان لا يزالون يتجاهلون البروتوكول الطبي اللازم لمنع المزيد من انتقال عدوى الفيروس.

وتعاني مدينة سورابايا من تفش كبير للمرض، وتحتوي على نصف تعداد المصابين في البلاد تقريبا.

وطلبت العمدة عدم إلقاء اللوم على مجلس المدينة، قائلة إنها واجهت عقبات عندما حاولت إجراء اتصالات مع المستشفى، لكنها لم تقدم تفسيرات مفصلة. وأكدت أيضا أن الإدارة بذلت جهودا حسب استطاعتها للسيطرة على انتشار الفيروس.

المصدر: وسائل إعلام إندونيسية