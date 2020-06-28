إصابة الشاعر العراقي حازم جابر بفيروس كورونا

أصيب الشاعر العراقي المعروف، حازم جابر بفيروس كورونا المستجد، لينضم إلى قائمة المشاهير العراقيين الذين أصابهم هذا الفيروس.

وتداول إعلاميون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابة جابر، فيما أشار بعضهم إلى تحسن حالته الصحية.

وظهر جابر في صور حصلت عليها RT وهو يُجري الفحوصات في إحدى المؤسسات الصحية.

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وينتمي حازم جابر إلى جيل الشعراء العراقيين الشباب، وله عشرات الأغاني التي غناها مطربون أمثال حاتم العراقي، وهيثم يوسف، ومحمد عبد الجبار، وأيمن زبيب، وغيرهم.

المصدر: RT