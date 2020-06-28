وسائل إعلام: مقتل 5 أشخاص بينهم طفل جراء إطلاق نار في البرازيل

قتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، جراء إطلاق نار استهدف مشاركين في حفلة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وأورد موقع G1 الإخباري، نقلا عن الشرطة، أن أعيرة نارية تم إطلاقها على 12 شخصا حضروا حفلة في أحد أحياء منطقة أنشييتا شمالي ريو دي جانيرو، مضيفا أن طفلا في العاشرة من عمره بين ضحايا الواقعة، التي أسفرت أيضا عن وقوع مصابين.

فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن إطلاق النار كان من سيارة وصلت إلى مكان الحفلة.

المصدر: نوفوستي