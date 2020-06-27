شفاء ابنة فريد شوقي من كورونا.. والحقنة بـ500 جنيه ومعاملة غير لائقة

أعلنت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، عن شفاء شقيقتها المخرجة عبير من فيروس كورونا المستجد، بعد فترة إصابة قالت إنها تعرضت خلالها لمعاملة غير لائقة.

وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أختي حبيبة قلبي ربنا ما يحرمني منك أبدا.. لك الحمد والشكر يا رب على شفائها.. ربنا يشفي كل مريض".

وأضافت عبير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، أنها سجلت بياناتها عبر تطبيق "صحة مصر" (الذي دشنته وزارة الصحة مؤخرا)، حتى يتسنى للأطباء التواصل معها بشأن إصابتها، لكن لم يتواصل معها أحد.

وأوضحت أنها عندما ذهبت لأخذ حقنة بإحدى الصيدليات عاملها أحد العاملين بطريقه "لا تليق"، وانتقد البعض ذهابها للصيدلية من الأساس.

وأكدت عبير أنها تواصلت مع إحدى الشركات التي تقوم بإعطائها الحقن بالمنزل وطلبت الشركة منها مبالغ مالية لا تقل عن 500 جنيه للحقنة الواحدة.

كما أشارت إلى أنها اعترضت على طريقة التعامل غير اللائقة التي واجهتها بعدما علم الصيدلي بإصابتها بالفيروس. وقالت: "الصيدلية تواصلت معي عبر الهاتف وأرسلت اعتذارا لسوء المعاملة، وأنا لا أريد مشاكل مع أحد، وأنا معترضة على المعاملة".

يذكر أن عبير، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، قالت الأسبوع الماضي، إنها بعد إصابتها بفيروس كورنا المستجد تعاني من بطء في حركتها ونوم أغلب ساعات اليوم.

ناصر حاتم

المصدر: RT