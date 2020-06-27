استطلاع رأي: 30% من السياح الروس جاهزون للاستجمام في منتجعات بلادهم

استطلعت شركة OneTwoTrip الروسية للرحلات السياحية رأي المواطنين الروس بشأن استعدادهم للاستجمام في المنتجعات المحلية.

وذلك بعد أن رفع إقليم كراسنودار الجنوبي الروسي الواقع على البحر الأسود القيود المتعلقة بالحجر الصحي.

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وشارك في استطلاع الرأي 2100 شخص أعلن 30% منهم أنهم جاهزون للسفر قريبا إلى شاطئ إقليم كراسنودار، بما فيه منتجع سوتشي وغيره على شاطئ البحر الأسود.

وأعرب 18% منهم عن قناعته بأن الاستجمام خارج روسيا يمكن استبداله بزيارة إقليم كراسنودار الجنوبي. أما 14.4 % منهم فقد اشتروا تذاكر الطائرة أو القطار وحجزوا الغرف في الفنادق على شاطئ البحر الأسود الروسي.

وأجمع غالبية المشاركين في استطلاع الرأي (53%) بأن المنتجعات الروسية لائقة للاستجمام مع الأطفال.

وأفادت الشركة بأن مدينة سوتشي الواقعة في إقليم كراسنودار قد استضافت ما يزيد عن 30 ألف سائح اشتاقوا إلى البحر والمناخ الدافئ.

من ناحية أخرى فإن قناة "300" التلفزيونية قالت إن إدارات الشواطئ تعيد دائما إلى أذهان السياح ضرورة الالتزام بالابتعاد الاجتماعي والتقيد بقواعد تفادي الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا