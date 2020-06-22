كيف أتت نتيجة المسحة الرابعة للفنانة رجاء الجداوي ولماذا تم وضعها تحت العناية المركزة؟

كشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل في مدينة الإسماعيلية المصرية، منذ قليل، إيجابية المسحة الرابعة للفنانة رجاء الجداوي، ما يعني استمرار إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت المصادر لصحيفة"الوطن" إن نتائج تحاليل المسحة الرابعة للفنانة إيجابية، ما يعني استمرار وجود الفيروس بجسدها منذ حجزها بالمستشفى في 24 مايو الماضي.

وأكدت المصادر أن الفنانة لا تزال تحت الملاحظة في العناية المركزة، بعد أن تدهورت حالتها وتم تركيب أنبوبة حنجرية لها oral tube لسحب المياه من حول الرئة وأي مواد غريبة وتساعد على تحسين عملية النفس.

المصدر:"الوطن"