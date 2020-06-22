فنانة مصرية معروفة تقرر الاعتزال بعد تقديمها 40 مسلسلا وترفض الكشف عن الاسباب (صور)

أعلنت الفنانة المصرية داليا إبراهيم اليوم الاثنين، عن قرار اعتزالها الفن قائلة: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة 3 أفلام طويلة شكرا".

facebook

إقرأ المزيد

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية لم تفصح داليا عن سبب اعتذارها، ويبدو أنه بسبب قلة تواجدها في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الفنانة داليا إبرهيم قد بدأت التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة "بالعربي الفصيح".

وعملت معه في هذه المسرحية، وقدمت معه بعد ذلك مسرحية "ماما أمريكا"، وعرفها الجمهور جيدا في مسلسل عائلة ونيس، لها عدة تجارب في السينما هي "دعاء" و"قشر البندق" و"القتل اللذيذ" و"مبروك وبلبل" و"شباب رايح جاي" و"كلمني شكرا".

facebook

وتوالت مشاركاتها في المسلسلات بعد ذلك ومنها "الحسن البصري" و"حرس سلاح" مع عزت العلايلي، و"أبيض في أبيض" مع ممدوح عبد العليم، و"الليل وآخره" مع يحيى الفخراني، و"كناريا وشركاه" و"الدم والنار" مع فاروق الفيشاوي.

وتعد هذه هي الفنانة الثانية التي تعلن اعتزالها من الوسط الفني في مصر اليوم الاثنين، حيث أعلنت الفنانة المصرية الشابة انجي خطاب اعتزالها التمثيل، وكتبت على "فيسبوك": "بعد تفكير طويل أوي قررت اعتزال مهنة التمثيل قالو عليا موهوبة بس للأسف الموهبة وحدها لا تكفي".

المصدر: اليوم السابع