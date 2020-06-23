الثروة الإجمالية للمواطنين الروس تزداد خلال 20 عاما 16 مرة

زاد حجم الثروات المالية لسكان روسيا في الفترة ما بين عام 1999 وعام 2019 بمقدار 16 مرة.

جاء ذلك في تقرير نشرته شركة Boston Consulting Group الأمريكية نتيجة دراسة أجراها محللوها.

وحسب المحللين فإن حجم الثروات الخاصة بلغ في روسيا عام 1999 نحو 100 مليار دولار، ثم ارتفع بحلول عام 2019 إلى 1.6 تريليون دولار. وكانت الثروات المالية الخاصة في روسيا تزداد أعوام 2014 – 2019 بمقدار 11.7% كل عام، أي من 900 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار.

فيما أشارت الدراسة إلى أن 55.8% من الثروات المالية الخاصة تعود إلى أصحاب ملايين الدولارات. وتشكل الثروات التي تزيد عن 100 مليون دولار حصة الأسد فيها.

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ويتوقع حسب التقرير، أن ترتفع الثروات التي تتراوح بين 250 ألف دولار ومليون دولار بأسرع وتيرة وهي 5.2% كل عام.

بينما يتوقع المحللون أن تتباطأ سرعة نمو الثروات المالية الخاصة في روسيا أعوام 2020 و2024.

وإذا تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي بعد انتهاء وباء الفيروس التاجي فإن حجم الثروات المالية الخاصة فيها سيبلغ بحلول عام 2024 تريلوني دولار، أي يزداد كل عام بمقدار 4.8%. أما في حال التطور السريع للاقتصاد الروسي فسيبلغ هذا الحجم بحلول عام 2024 نحو 2.2 تريليون دولار، أي يزداد كل عام بنسبة 6.1 %.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا