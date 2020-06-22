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حزن كبير في مصر بعد وفاة نجل فنان مشهور بطريقة مروعة

مجتمع

حزن كبير في مصر بعد وفاة نجل فنان مشهور بطريقة مروعة
Reuters
مصر
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سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب الإعلان عن وفاة نجل الفنان المصري محمد أسامة "أوس أوس" بعد ولادته بـ3 أشهر.

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وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الطفل الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، توفي بعد سقوطه أرضا على وجهه فاقدا الوعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وحرص على المشاركة في تشييع جثمان الطفل، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والفنانون أشرف عبد الباقي ومحمد عادل إمام وأحمد فهمي ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني ومحمد أنور وكريم عفيفي وسليمان عيد وعزوز عادل وعدد آخر من الفنانين.

يشار إلى أن "أوس أوس" شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدي الميرغني، وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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