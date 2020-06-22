رانيا يوسف تحافظ على الترند الأعلى بصورة جريئة

عادت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف للواجهة مجددا بصور جديدة على شاطئ البحر، أثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودشن مغردون هاشتاغ "مدام رانيا" الذي جعل النجمة المصرية تتصدر قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر" بمصر خلال ساعات قليلة، بعد نشرها صورا على صفحتها في تطبيق "إنستغرام" بلباس البحر.

وطغى على التعليقات الطابع الساخر والناقد، حيث قال مغردون إن رانيا باتت تتعمد نشر صور مثيرة لتكون "تريند" في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لم تشارك في السباق الدرامي خلال رمضان الماضي بأي مسلسل، فيما أبدى آخرون إعجابهم بها.

ومنذ قصة فستانها الجريء الذي أثار جدلا كبيرا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، باتت رانيا محط أنظار الجميع، ولم يعد الجمهور يركز على أعمالها الفنية بقدر تركيزه على منشوراتها على "إنستغرام"، التي تراوحت بين صور مثيرة وفيديوهات رقص.

المصدر: RT