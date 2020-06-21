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شابة عربية تستفز السعوديات بعد حصولها على جنسيتهن.. وتثير موجة من الغضب! (فيديو)

مجتمع

شابة عربية تستفز السعوديات بعد حصولها على جنسيتهن.. وتثير موجة من الغضب! (فيديو)
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أثارت شابة يمنية مقيمة في السعودية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو "مستفز" للسعوديات.

وظهرت الشابة رحمة الغامدي، في بث مباشر عبر تطبيق "إنستغرام"، وبدا من حديثها أنها مستاءة من السعوديين وخاصة النساء، وسط سجال بينها وبين بعض من يشاهدونها، من خلال ردودهم عليها.

وقالت في جزء من حديثها، إنها "تحمل الجنسية السعودية غصبا عن الجميع، وإنها مثلها مثل أي مواطن سعودي"، وأضافت متباهية بأنها سبق وعملت في 3 محلات كمشرفة على موظفات سعوديات.

وأثار حديثها غضبا واسعا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فدشن مغردون وسم #رحمة_تستفز_السعوديات، مطالبين وزارة الداخاية بالتدخل والقبض على رحمة بتهمة الإساءة لمواطنات المملكة، وسحب الجنسية منها.

المصدر: RT

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