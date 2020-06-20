مقتل 3 أطفال إثر حريق داخل شقة في اسكتلندا (صور)

قتل 3 أطفال إثر حريق اندلع داخل شقة في مدينة بيزلي الاسكتلندية، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية بريطانية اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع عند الساعة 9 مساء من يوم أمس الجمعة.

ونقلت فيونا غيبسون (12 سنة) وألكسندر غيبسون (8 سنوات) وفيليب غيبسون (5 سنوات) إلى مستشفى الملكة إليزابيث بغلاسغو، غير أنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة هناك.

Three children have died and their mother is critically ill after a fire at their flat in Paisley.



The alarm was raised at about 21:00 on Friday after the blaze broke out in the upper cottage flat in Renfrew Road. pic.twitter.com/X695gpx3iE — IanBroughall (@IanBroughall) June 20, 2020

وأوضحت مواقع بريطانية أن سيدة (39 سنة) نقلت إلى أحد مستشفيات بيزلي، وهي توجد في حالة حرجة جراء الحريق.

المصدر: standard.co.uk