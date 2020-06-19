السعودية.. وفاة الشيخ المحدث محمود الحلبي بالرياض

توفي الشيخ العلامة المحدث محمود ميرة الحلبي في مدينة الرياض عن عمر ناهز الـ93 عاما، بعد مسيرة حافلة بخدمة السنة النبوية ونشر العلم.

ويعد الحلبي واحدا من أبصر المحدثين في عصره بكتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، وأعلمهم بأحاديثه وموارده وأصوله الخطية وطبعاته، وكل ما يتصل به.

ولد الشيخ محمود الحلبي في مدينة حلب السورية، في حي الكلاسة عام 1929، وتلقى تعليمه في المدرسة الشعبانية (معهد العلوم الشرعية)، ودرس في كلية الشريعة بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1960، وحصل على دبلوم التأهيل التربوي من الجامعة ذاتها عام 1961.

وقدم إلى السعودية قبل 55 عاما، قضاها في المدينة المنورة وبعد انتقاله إلى المملكة، عمل مدرسا في المعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية، ثم عين مدرسا في الجامعة الإسلامية لكليتي الدعوة والشريعة بالمدينة المنورة.

انتقل بعدها إلى الرياض مدرسا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكث مقيما في الرياض، حتى وفاته.

المصدر: "سبق"