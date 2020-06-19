مصر.. مسؤول سابق يلقى حتفه في حادث أليم بعد أسبوع من تكذيبه خبر موته بطريقة مماثلة

توفي مستشار محافظ المنوفية الأسبق في مصر محمد السرسي في حادث سيارة أليم أمام مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أسبوع من تكذيبه خبر موته.

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وقالت وسائل الإعلام المصرية أن السرسي، أكد الأسبوع الماضي أنه لم يتوف في حادث سير، وقد اخترقت صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليتوفى بنفس الطريقة التي كذبها سابقا اليوم الجمعة.

وأصيب عدد كبير من أهالي قرية المصيلحة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالصدمة بعد وفاة السرسي بنفس الطريقة التي كذبها الأسبوع الماضي، وكأنه توقع موته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية