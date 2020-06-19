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الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد 5 أيام على موته (صورة)

مجتمع

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد 5 أيام على موته (صورة)
Reuters
مصر
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أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثل الثانوي بركات زكي، الذي شارك بأدوار بسيطة في أكثر من 80 عملا فنيا بين السينما والدراما.

الإعلان عن وفاة فنان مصري بعد 5 أيام على موته (صورة)
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بركات زكي
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وقال الفنان منير مكرم في تصريحات صحفية إن الفنان الراحل توفي منذ يوم 14 من شهر يونيو الجاري، وتم دفن الجثمان، ولكن أسرته لم تخطرنا إلا منذ قليل بخبر الوفاة ودفنه.

وشارك الممثل الثانوي بركات زكي في العديد من الأفلام والمسلسلات بأدوار بسيطة منها، مكتوب على الجبين، زهرة وأزواجها الخمسة، سقوط الخلافة، مسلسل إسماعيل ياسين، الوديعة والذئاب، أولاد الحلال، مسلسل اسمهان، مسلسل قمر، مسلسل ناصر.

المصدر: اليوم السابع

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